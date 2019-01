China und USA verlängern Handelsgespräche

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping hatten unlängst überraschend den Dialog über den Handelsstreit aufgenommen und nun gibt es Bewegung bei den Unterhändlern. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

Die USA und China haben ihre Gespräche über eine Beendigung ihres Handelskrieges überraschend verlängert. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte am Mittwoch, dass die Verhandlungen in Peking am Morgen fortgesetzt worden seien.