Chinas Staatschef beginnt Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim

Der chinesische Präsident Xi Jinping (rechts) ist zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un (links) in Pjöngjang eingetroffen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP KCNA via KNS

Erstmals seit 14 Jahren besucht ein chinesischer Präsident wieder Nordkorea. Präsident Xi Jinping traf am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Pjöngjang ein, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete.