Chinas Vize sieht Protektionismus als Gefahr

Chinas Vizepräsident Wang Qishan spricht am Mittwoch am WEF in Davos. © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die internationale Ordnung gerät nach Ansicht von Chinas Vizepräsident Wang Qishan ernsthaft in Gefahr. Am WEF in Davos kritisierte er am Mittwoch, dass viele Länder immer mehr nach innen schauten.