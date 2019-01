Alibaba wächst mit abgebremstem Tempo

Das abgeschwächte Wachstum von Alibaba dürfte Sorgen von Investoren verstärken: Die Umsatzzahlen des chinesischen E-Commerce-Giganten werden häufig als Messlatte für die Konsumausgaben in der zweitgrössten Volkswirtschaft gesehen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/AHMAD YUSNI

Das abgeschwächte Wirtschaftswachstum in China und der Handelskonflikt mit den USA haben in der Bilanz von Alibaba Spuren hinterlassen. Im wichtigen Weihnachtsquartal lag der Umsatz-Zuwachs bei rund 40 Prozent – so niedrig wie seit 2016 nicht mehr.