Christbaum kämpft mit Weihnachtsdeko

Der grosse Lastwagen fährt langsam, stoppt immer wieder und setzt dann zurück. Beladen ist er mit schwerer Fracht: Ein Christbaum bahnt sich den Weg durch die engen Gassen der Stadt Rorschach. Dabei sieht er immer wieder Sterne. Die Weihnachtsbeleuchtung, die über den Köpfen der Altstadtbesucher hängt, streift den Baum und die Lampen verheddern sich in den Tannenästen.

Immer wieder wird der Transport, den die Polizei eskortiert, unterbrochen und der Baum muss entheddert werden. Doch schlussendlich waren beide Fahrten erfolgreich und die Christbäume kamen an ihrem Ziel am Rorschacher Rathaus und auf dem Marktplatz an.

Der Weihnachtsbeleuchtung habe der Transport nicht geschadet, erklärt Olga Müller von der Stadt Rorschach. «Die Sterne sind robust gebaut. Wenn eine Glühbirne kaputt gegangen wäre, könnte man diese aber schnell auswechseln.»

In St.Gallen kam vor zwei Wochen die Tanne auf den Klosterplatz. Aber nicht mit dem Lastwagen, sondern mit einem Helikopter. «Wir transportieren in Rorschach die Bäume immer mit einem Fahrzeug und das hat immer gut funktioniert.»

(tob)