Der Plan war gewesen, die Tanne am Montagmorgen zu transportieren – wegen der schlechten Sichtverhältnisse musste der Helikopter-Pilot jedoch in Küsnacht am Rigi warten. Um 14.30 Uhr teilte die Staatskanzlei mit, dass es frühestens am Dienstagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr mit dem Flug klappen werde.

FM1Today dokumentiert die Landung auf dem Klosterplatz in einem Livestream und hält dich über allfällige Änderungen auf dem Laufenden.

(pd/red.)