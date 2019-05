Der Titel ist zugleich auch als Opener auf dem aktuellen CD-Album «Mach mal Pause» zu hören, welches im vergangenen September erschienen ist.

Eines ist gewiss – mit dieser Single zeigt sich Christian Engel wieder einmal von seiner ganz persönlichen Seite. Sein Produzententeam vereint in all seinen Songs unterhaltsame und gefühlvolle Themen – verpackt in modernem und tanzbarem Sound. (zVg)