Christian Stucki erleidet in der Saison mit dem Eidgenössischen Fest einen Rückschlag © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Schon am zweiten Wochenende der Kranzfestsaison fällt ein prominenter Schwinger verletzungshalber aus. Christian Stucki verletzt sich am Emmentalischen Fest in Zäziwil am Knie und muss aufgeben.