Christian Zach – Wir sehn uns wieder

Christian Zach steht seit mehreren Jahren auf der Bühne und war mit namhaften Bands, als Sänger und Musiker im In- und Ausland erfolgreich unterwegs. Mit dem Schlagerduo «Herztattoo» hat er viele Radio- und DJ Chart Platzierungen in Österreich und Deutschland erreicht. Wochenlang belegten sie mit dem Song «Fifty Dates der Leidenschaft» Platz 1 in den «Offiziellen Austria Party & Schlager Charts». Ihre Songs sind auf Samplern wie «DJ Hitparade», «Fette Beats», «Die offiziellen Deutschen Party & Schlager Charts» uvm. vertreten.

Dieses Jahr gibt es ein besonderes Projekt von Christian Zach. Sein erstes Soloalbum steht kurz vor der Fertigstellung. Die erste Single aus diesem Album wird nun am 19.7.19 veröffentlicht.Das dazugehörige Album erscheint noch in diesem Jahr. (Telamo)