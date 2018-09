Christmas Tattoo 2018: Santas Weihnachtsfeier

Nach einem Unterbruch von 4 Jahren kommt das Christmas Tattoo zurück und präsentiert ein Programm auf allerhöchstem Niveau. Vor einer märchenhaften Kulisse formieren sich die 100 Dudelsackspieler und Trommler zu den Massed Pipes and Drums und verzaubern das Publikum mit magisch-schottischen Weihnachtsklängen. Mit dabei die vor wenigen Wochen zum Jugend-Weltmeister gekürte schottische Formation Dollar Academy Pipe Band. Begleitet werden die vereinigten Dudelsackformationen von den leichtfüssigen Ailsa Craig Highland Dancers. Blasmusik der Spitzenklasse bietet die Band of Her Majesty’s Royal Marines. Die britische Garde ist auf der ganzen Welt erfolgreich und verleiht dem Christmas Tattoo einen royalen Touch. Mit dem Musikverein Bubendorf und den Nachtfaltern aus Pratteln sind gleich zwei ausgezeichnete Blasmusikformationen aus der Region an Santas Weihnachtsfeier vertreten. Der 100-köpfige Chor, bestehend aus dem VoiceSteps Jugendchor Schweiz, dem Basel Tattoo Chor und dem schwedischen Sollentuna Gösskör, versetzt das Publikum mit bekannten Ohrwürmern wie White Christmas oder Stille Nacht, heilige Nacht in eine zauberhafte, emotionale Weihnachtswelt. Für gefühlvolle Auftritte mit einer guten Portion Besinnlichkeit sorgen die Solisten Will Martin aus Neuseeland und Deirdre Brennan aus den USA. Weitere weihnachtliche Spezialgäste sind der Feldschlösschen Sechsspänner, die Niggi Näggi Harley-Fahrer und die Trampolinturner des STV Möriken-Wildegg. Durch den Abend begleitet das Christoph Walter Orchestra unter der musikalischen Leitung ihres gleichnamigen Dirigenten.

Erik Julliard, Produzent des Christmas Tattoo: „Die Neulancierung des Christmas Tattoo macht mich sehr glücklich. Es ist uns gelungen ein hervorragendes Programm mit vielen Überraschungen zusammen zu stellen. Ich bin überzeugt, dass die Show ‚Santas Weihnachtsfeier‘ keine Wünsche offen lassen wird.“

Alle Infos rund um das Christmas Tattoo 2018 in Basel erhalten Sie auf christmas-tattoo.ch.

Tickets Christmas Tattoo 2018

Tickets fürs Christmas Tattoo sind ab dem Mittwoch 5. September an allen Ticketcorner Vorverkaufsstellen erhältlich oder online auf christmas-tattoo.ch. Telefonisch können die Karten über die Nummer +41 61 266 10 00 bezogen werden.