Churer Fest bleibt alljährlich

Weniger Freiwillige und der Bändel für zehn Franken. Die Organisation des Churer Fests hat sich in den letzten Jahren schwierig gestaltet. Dies führte so weit, dass sogar darüber diskutiert wurde, ob das Churer Fest nur noch alle zwei Jahre stattfinden soll. Nun geben die Organisatoren Entwarnung.

«Wir haben im letzten Herbst mit den teilnehmenden Vereinen gesprochen und bei ihnen nachgefragt, ob sie dafür wären, das Churer Fest nicht mehr jedes Jahr durchzuführen», sagt Daniela Egger vom Organisationskomitee des Churer Fests. «Dabei hat sich aber herausgestellt, dass das Bedürfnis nach einer alljährlichen Durchführung besteht.» Allerdings könne sich die Situation in Zukunft wieder ändern, vorerst bleibe aber alles beim Alten.

Stadtpräsident Urs Marti sagte im letzten Jahr gegenüber der «Südostschweiz»: «Ich könnte mir vorstellen, dass der Rhythmus geändert und man das Fest nur noch alle zwei Jahre durchführen würde. So wie es andere Städte in der Schweiz schon machen, um die Ressourcen der Freiwilligen zu schonen.» Dies weil die Vereine Mühe damit hätten, Freiwillige zu finden, die am Churer Fest arbeiten und so die Vereinskasse füllen. Das nächste Churer Fest findet vom 16. bis 18. August 2019 statt.

(red.)