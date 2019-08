© FM1Today

Vor 30 Jahren ging das erste Churer Fest über die Bühne. Diese stolze Zahl feiern die Churer vom 16. – 18. August 2019. Geplant ist ein unvergessliches Jubiläumsfest mit Hauptact Crimer, Pascal Gamboni, Kaufmann. Auch das Duo Anatina und Any Sabadi ist am Start auf dem Arcas. Einer der grösseren Namen der Schweizer Musikszene lässt den Samstagabend nach Crimer ausklingen. Der Luzerner Damian Lynn steckt mit seinen Rhythmen das Publikum an.