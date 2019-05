Clanx-Vorverkauf erfolgreich angelaufen

Die Mehrtagestickets für das Clanx Festival 2019 waren innert Rekordzeit ausverkauft. (Archivbild) © FM1Today

Am Samstagabend haben die Organisatoren des Clanx Festivals, das vom 23. bis 25. August in Appenzell stattfindet, das Line-up vorgestellt. Gleichzeitig gingen die Tickets online in den Vorverkauf und bereits jetzt sind alle Mehrtagestickets weg.