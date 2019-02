Claudia Jung – Schicksal, Zufall oder Glück

© Electrola

Glauben Sie an Zufall? «Den gibt es nicht», so Claudia Jung kürzlich in einem Interview. An der Existenz von Schicksal und Glück hingegen hegt die charismatische Sängerin keinerlei Zweifel. Wobei wir davon ausgehen dürfen, dass eine Frau wie sie sich drauf versteht, Schicksal und Glück mit viel Energie unter die Arme zu greifen.