Clint Capela brilliert bei den Rockets erneut

Clint Capelas Lieblingsposition unter dem Korb © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Die Houston Rockets mit einem erneut ausgezeichneten Clint Capela setzen ihren Höhenflug in der NBA an den Weihnachtstagen fort. Ein 113:109 gegen Oklahoma bedeutet den siebten Sieg in acht Spielen.Der Genfer Center Capela nutzte die recht hohe Einsatzzeit von 31 Minuten für 16 Punkte.