Clint Capela erneut überragend

Mit dem achten Sieg in den letzten neun Spielen klettern die Rockets in der Western Conference weiter nach oben. An Punkten liess sich Capela im ganzen Match nur von seinem derzeit unerreichbaren Mitspieler James Harden übertreffen. Der Superstar der Rockets liess sich 45 Punkte gutschreiben.

Das schwach in die NBA-Saison gestartete Team verbesserte seine Bilanz auf 19:15 Siege.

Die Utah Jazz mit dem Waadtländer Thabo Sefolosha verloren derweil daheim gegen die Philadelphia 76ers 97:114. Sefolosha brachte er in 18 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte und zwei Rebounds.

(SDA)