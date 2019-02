Clubbesucher stürzt von Treppe und stirbt

Nachdem er in einem Davoser Nachtclub von einer Treppe gefallen war, starb ein 29-jähriger Partygänger am Samstag im Kantonsspital Graubünden. (Symbolbild) © iStock

Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in einem Club in Davos Platz eine Treppe hinuntergestürzt. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er im Spital verstarb.