Coca-Cola verkleinert die Flaschen

Bei Coca-Cola steckt in der Schweiz bald weniger in der Flasche. (Archiv) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Coca-Cola, Fanta und Sprite gibt es in der Schweiz künftig nicht mehr in der Halbliter- und in der Literflasche. Das Abfüllunternehmen Coca-Cola HBC Schweiz verkleinert die Flaschengrössen ab April.