ComedyMix im Kinotheater Madlen, Heerbrugg

Dabei sind: Kliby & Caroline, der bekannteste und erfolgreichste Bauchredner der Schweiz und einmalig in seiner Art. Cony Sutter, wer kennt ihn nicht, den «ErVolksKomiker» und Prix Walo-Gewinner des Ex-Comedyduos Sutter&Pfändler.

Fredy Schär, bekannt vom Arosa Humorfestival und der TV-Sendung «Samschtig-Jass», hat bald die Lacher auf seiner Seite. Mit eigenen Chansons, witzigen Parodien bekannter Lieder und Gags im Gepäck löst er beim Publikum wahre Begeisterungsstürme aus. Dazu kommt, last but not least, der Newcomer Marcel Weber, welcher mit seiner schlagfertigen Stand-up-Comedy den Nerv des Publikums treffen wird.

