An mehrere internationalen US-Flughäfen kam es für Passagiere bei der Einreise wegen einer Computerpanne zu langen Warteschlangen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Eine Computerstörung bei der Grenzpolizei CBP an mehreren internationalen US-Flughäfen hat zu längeren Wartezeiten bei der Einreise in die USA geführt. CBP teilte mit, es sei am Freitag an mehreren Airports zu einem «verübergehenden Ausfall» der Systeme gekommen.