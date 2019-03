Contemporary: «Energisch und Elegant»

Ein Arm zeichnet einen runden Bogen und der Rücken wird verkrümmt, währenddessen das ausgestreckte Bein gegen den Himmel zeigt: Solche extremen Bewegungen sind im Musikvideo «Bad Liars» von Imagine Dragons zu sehen. Die Tanzende Atumn Miller wirkt frei und gefangen zu gleich. «Das hat Contemporary an sich», sagt Sabrina Huber, Tanzlehrerin der I. B. Dancecompany in St. Gallen.

Heute ist diese Tanztechnik aus Musikvideos kaum wegzudenken. Beispielsweise wagt sich Ed Sheeran in «Thinking out Loud» an den Tanzstil. Die US-amerikanische Tänzerin Madison Nicole Ziegler hat es sogar zum Durchbruch geschafft dank den Videos von Sia. Der zweijährige Hit «The Greatest» wurde tausendfach geklickt. «Die Bewegungen haben etwas Theatralisches und sehen manchmal komisch aus», sagt Huber aus St.Gallen.

Die junge Tänzerin Ziegler, unter dem Spitznamen «Maddie» bekannt, stampft, zuckt und bäumt sich auf vor lauter Emotionen. «Es braucht eine gewisse Offenheit, um sich in solche exzentrische Bewegungen hineinzugeben», so Huber.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Contemporary Dance aus dem Ballett heraus. «Viele Elemente wie Drehungen und Sprünge erinnern heute noch ans Ballett», sagt Huber. Jedoch seien die Bewegungen deutlich freier und emotionaler. Richtig bekannt ist der Stil dank Tanzshows wie «Let’s Dance» in Deutschland oder «World of Dance» in Amerika geworden.

«Ich finde es wunderschön, wie der Stil Energisches und Elegantes zusammenbringt», sagt Tanzlehrerin Huber. Ihre Contemporary-Kurse in St.Gallen werden von Frauen wie auch einzelnen Männer besucht. Im Musikvideo «Bad Liar» hingegen steht der Tänzer nur verkrümmt im Raum und die Tänzerin Miller führt die emotionalen Bewegungen aus. Die Dramatik mag wohl nicht nur an Millers Tanzstil liegen. Dan Reynolds von den Imagine Dragons schrieb den Song zusammen mit seiner Frau, während sich das Paar trennte.

(lou/lab)