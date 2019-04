Coole «111 Orte» rund um den Säntis

Wusstet ihr, dass es in Nesslau-Ennetbühl eine Wiese gibt, die dem Hobbitland aus «Herr der Ringe» gleicht? Oder dass in Gams ein Bauer jährlich eine halbe Hektare Tabak anbaut? Wie wäre es mit einem Felsen in Wildhaus-Alt St.Johann, der Musik macht? Selbst bereiste Ostschweizer werden mit diesem Buch etwas anfangen können.

Gegend Säntis wird unterschätzt

Das Gebiet rund um den höchsten Berg des Alpsteins bietet mehr als nur Aussicht und Rösti. Das beweisen die beiden Journalistinnen Nina Kobelt und Silvia Schaub mit einem neuen Buch der Serie «111 Orte». Beide haben Bezug zum Toggenburg und sind der Meinung, die Region unterschätze man und sie erhalte «zu wenig Aufmerksamkeit», sagt Nina Kobelt gegenüber FM1Today.

Ziel ist es, spezielle Handwerke, Landschaften, Architekturen, Ausstellungen und Weiteres zu finden, das auch Einheimische überrascht und gefällt.

«Chüeli»-Gurt, Hobbitland und klingender Fels

Von 1 bis 111 sind im grünen Entdeckerbuch alle Orte durchnummeriert. Farblich werden die verschiedenen Ortschaften unterteilt. Mit Bild und Text füllt jede Sehenswürdigkeit eine volle Seite. Die beiden Journalistinnen beschreiben bei jeder Sehenswürdigkeit in einer spannenden Art und Weise wo, wie und wann sie zu erreichen ist und fügen jeweils einen zusätzlichen Entdeckungs-Tipp an. «Eigentlich sollte das Buch die 222 spannendesten Orte heissen», scherzt die Autorin.

Neben Wiesen, die dem Hobbitland gleichen, einem Felsen der klingt oder den traditionellen Kuhgurt-Herstellern, hebt die Autorin als persönliches Highlight auch den Hackbrettbauer aus Meistersrüte hervor. «Auf ihn bin ich ganz zufällig gestossen.»

Vernissage mit allen 111 Beteiligten

Gesammelt wurden die vielen Orte während monatelangem Brainstorming. Dabei verfügten die Beiden schliesslich über eine grosse Auswahl, so dass sie sich auf die 111 interessantesten Attraktionen einschränken mussten. «Während der einjährigen Arbeit haben wir persönlich viel gelernt und viele Leute kennengelernt, was mich sehr berührt hat.» Die beiden Autorinnen haben am Freitagabend alle Beteiligten eingeladen und das neue Entdeckerbuch bei einem Apéro feierlich begossen.

Das Entdeckerbuch für Erwachsene ist bei allen Buchhändlern der Ostschweiz erhältlich.