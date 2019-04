Coole Museen im FM1-Land

Zugegeben, der Satz «Wir könnten ja mal wieder in ein Museum gehen» erinnert an langweilige Kunstausstellungen, ausgestopfte Hasen und alte Münzen, wo eine wie die andere aussieht. Doch das muss nicht sein, denn das FM1-Land hat so viele Museen zu bieten, dass am obligaten Sonntagsausflug jeder zufrieden wird. Zum Beispiel das Bahnmuseum Albula zur Geschichte der Rhätischen Bahn, das Baummuseum in Rapperswil oder das Drachenloch-Museum in Vättis. Alle Museen im FM1-Land sind hier in der Karte ersichtlich.

Haben wir ein Museum vergessen? Dann schreibe es uns in die Kommentare!

(rhy)