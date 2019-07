Madeline Coquoz und Jessica-Floriane Favre springen an der WM synchron auf Platz 11 © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Das Schweizer Synchron-Duo Madeline Coquoz/Jessica-Floriane Favre stösst an der WM in Südkorea in den Final vom 3-m-Brett vor. Mit 268,95 Punkten klassieren sich die beiden Romands im 11. Rang.