Suter knapp am ersten Weltcupsieg vorbei

Corinne Suter unterwegs zu einem weiteren Top-Ergebnis © KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI

Corinne Suter nimmt den Schwung von den Weltmeisterschaften in Are auch ans Weltcup-Finale in Soldeu mit. Als Dritte verpasst die Schwyzerin in der letzten Abfahrt ihren ersten Weltcupsieg knapp.