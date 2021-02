Wie glücklich muss Kelsey Townsend gewesen sein, als sie ihr Baby nach drei Monaten endlich in die Arme nehmen konnte. «Ich habe dich so vermisst», sagt sie und schaut ihr kleines Mädchen an. Die 32-Jährige aus Poynette im US-Bundesstaat Wisconsin wurde im Oktober hochschwanger wegen einer Corona-Infektion ins Spital eingeliefert. Die Ärzte mussten sie ins Koma versetzen und ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen.

Lange Zeit war unklar, ob Kelsey die Strapazen überleben würde. Die 32-Jährige lag noch 75 Tage im Spital, bis sie endlich wieder nach Hause durfte. Es vergingen also fast drei Monate, bis Kelsey ihren Mann, die drei älteren Kinder und zum ersten Mal ihr Neugeborenes Lucy sehen konnte.

