Auf der Risikoliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stehen unter anderem gewisse italienische Regionen (etwa Toskana und Ligurien). Auch, wer beispielsweise aus Portugal, Schweden, Serbien, den Seychellen oder Malediven in die Schweiz einreist, muss sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. In der Regel publiziert das BAG alle zwei Wochen eine neue Risikoliste. Auf der Liste befinden sich jene Staaten und Gebiete, deren 14-Tages-Inzidenz (Neuansteckungen pro hunderttausend Personen) um mindestens 60 höher ist als jene der Schweiz.

Und auch umgekehrt, also wenn man aus der Schweiz in gewisse Länder und Regionen reist, kann man zu einer Quarantäne gezwungen werden. Unter anderem sind derzeit Ferienreisen nach Österreich nur eingeschränkt erlaubt.

Wo sind Ferien möglich?

Die Liste ist tatsächlich nicht einmal so kurz. Unter anderem lässt Griechenland schon länger Touristinnen und Touristen ohne Quarantäne einreisen, es muss nur ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Auch in Dubai und Ägypten wird «nur» ein negativer PCR-Test verlangt, ebenso darf man ohne Quarantäne in die Türkei einreisen. Mit Vorbehalt (PCR-Test, Formular, Gesundheitscheck bei Einreise) empfängt auch Spanien wieder Touristinnen und Touristen. Eine ausführliche Übersicht gibt es hier.

Wie sieht es mit Ferien im eigenen Land aus?

Innerhalb der Schweiz sind Ferien relativ unproblematisch: Hotels empfangen Gäste und es sieht so aus, dass auch Restaurants in den kommenden Wochen öffnen dürfen. Auch in Badis kann man diesen Sommer höchst wahrscheinlich planschen. In gewissen Bereichen muss man sich bereits mit der Buchung beeilen – einige Campingplätze sind ausgebucht.

In welchen Situationen wird ein negatives Testergebnis verlangt?

Grundsätzlich kann gesagt werden: Wer reist, muss beweisen können, dass sie oder er gesund ist. So verlangen zahlreiche Fluggesellschaften und Destinationen ein negatives Testergebnis, das nicht älter als ein paar Tage sein darf. Der Bundesrat verlangt generell von allen Flugzeugpassagieren, die in die Schweiz einreisen, einen negativen Testnachweis. Ausserdem können sich Reisende am siebten Tag ihrer zehntägigen Quarantäne «freitesten».

Was muss sonst bei der Einreise beachtet werden?

Ausser Grenzgängern müssen alle Personen, die in die Schweiz einreisen, ein Einreiseformular ausfüllen. Kinder können von einer erwachsenen Person miterfasst werden. Das Einreiseformular gibt es in einer digitalen und einer ausgedruckten Version.