Wie sieht das neue Testregime aus?

Während bis anhin insbesondere Personen mit Symptomen oder Kontakt zu einer wissentlich infizierten Person getestet wurden, könnten neu präventive, regelmässige Tests durchgeführt werden. Und zwar auch an asymptomatischen Personen. Namentlich in den Umfeldern von Risikogruppen – etwa in Heimen und Spitälern. Aber auch in Schulen und Firmen, wenn dies von den Kantonen angeordnet wird, beispielsweise nach dem Auftreten einer Virus-Variante.

Wieso der Kurswechsel?

Nach den erfolgreichen Pilotprojekten, unter anderem in Graubünden, ist offenbar auch der Bund überzeugt davon, dass Infektionsketten mithilfe von Flächentests frühzeitig gestoppt und die Fallzahlen damit gesenkt werden können. Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, zeigt sich im Interview mit "Blick" überzeugt: «Es ist richtig, nun regelmässig und grossflächig zu testen. Denn damit lassen sich auch asymptomatische Infizierte ausfindig machen, die nichts von ihrer Erkrankung wissen.»

Wann fällt der Entscheid?

Am Freitag ging die Verordnungsänderung in die Vernehmlassung an die Kantone. Heute Mittwoch trifft sich wiederum der Bundesrat zu einer Sitzung. Am Nachmittag sollen die Ergebnisse präsentiert werden – FM1Today berichtet live.

Ist das neue Modell erfolgsversprechend?

Bisherige Erfahrungen in den Kantonen waren positiv. In beiden Basel wurden Heimbewohnende durchgetestet, wodurch die Zahlen sanken. Und Graubünden hat sich zu einem richtigen Testpionier gemausert, hier fanden Massentests statt und auch in Schulen und Unternehmen wurde präventiv getestet. Damit sei es auch möglich, Schulschliessungen zu vermeiden, sagt Martin Bühler, Leiter des kantonalen Führungsstabs in Graubünden.

Wer bezahlt die Tests?

Bis anhin bezahlte der Bund nur Tests an Personen mit Krankheitssymptomen. Das soll sich nun ändern, neu sollen auch präventive Tests finanziert werden. Die Massentests werden allerdings nicht generell vom Bund übernommen, sondern nur, wenn sie in den oben genannten Umfeldern erfolgen. «Auch aufgrund nicht zu unterschätzender Kostenfolgen und mangels genügender wissenschaftlicher Evidenz», wie es von Seiten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) heisst.

