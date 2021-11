Bizarrer doppelter Betrug in Griechenland: Impfgegner bezahlten dort Ärzte, um Ihnen eine Kochsalzlösung zu injizieren. So wollten Sie, ohne tatsächlich geimpft zu sein, an Zertifikate gelangen. Was sie nicht wussten: Sie bekam die Zertifikate zu Recht.

Statt Kochsalz gab es Impfstoff. Kosten: 400 Euro. (Symbolbild) © imago