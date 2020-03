Just in einer der wichtigsten Zeiten der Gemüsebauern im St.Galler und Churer Rheintal – der Spargelernte – fehlt wegen des Coronavirus das Personal. Solidarität und Flexibilität sollen den Betrieben in der Krise über die Runden helfen.

«Unsere Existenz ist gefährdet» – mit diesen Worten wandte sich kürzlich Gabriela Gisler von «Gisler – Churer Spargeln und Steinobst» in einem Facebook-Video an ihre Community. Grund für den Aufruf: Anfang April soll die Spargelernte beginnen, doch viele der rund 20 Helfer aus Polen können oder wollen wegen des Coronavirus nicht in die Schweiz einreisen. «Unsere einzige Hoffnung ist die Solidarität», so Gisler.

Querbeet will helfen Die Videobotschaft hat sich gelohnt: Wie Gabriela Gisler am Montag auf Anfrage von FM1Today sagt, haben sich schon zahlreiche Personen gemeldet, die freiwillig oder für eine kleine Entlohnung Spargeln stechen wollen. «Es sind bestimmt schon über hundert Personen. Schüler, Lehrer, Künstler und Therapeuten, aber auch Leute aus der Gastronomie oder aus der Forstwirtschaft, also wirklich Querbeet.» Sogar Gesundheitspersonal wolle auf dem Hof mit anpacken – als Ausgleich zum anstrengenden Alltag in der Corona-Krise.

