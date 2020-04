«Tut mir leid, es ist alles geschlossen», sagt eine geduldige Verkehrskadettin zum x-ten Mal am Sonntagmittag zu einem weiteren jungen Ausflügler im Auto. Der Aargauer reagiert ungläubig. «Der Alpstein ist geschlossen», doppelt die Frau nach. Bereits ein paar Kilometer vor Wasserauen steht die Strassensperre, wo seit dem frühen Sonntagmittag Wanderlustige abgewiesen werden. Wer keinen triftigen Grund hat, darf nicht durch.

Wandergruppe aus Zürich findet es «doof»

Der Parkplatz in Wasserauen wurde von den Ordnungshütern auf 140 Plätze reduziert. Noch selten waren an einem Sonntag alle Parkplätze so früh belegt. «Jetzt bin ich extra 150 Kilometer bis hierhin gefahren und kann nicht in den Alpstein», sagt der junge Autofahrer aus dem Aargau zu TVO. «Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.»

Auch eine kleinen Wandergruppe aus der Stadt Zürich wird gestoppt. «Das ist doof, wir wollten wandern und sind extra früh aufgestanden», sagt der Vater eines kleinen Kindes. Auch zwei junge Frauen aus Sulgen dürfen nicht weiter. «Wir wollten den Seealpsee sehen, das ist eine grosse Enttäuschung.»

Falsches Schuhwerk an den Füssen

Die Einsatzkräfte der Innerrhoder Polizei müssen bereits seit Tagen Ausflügler aus diversen Kantonen heimschicken, vor allem aus dem Aargau und aus Zürich. «Viele Leute haben es leider noch nicht ganz kapiert, dass sie daheim bleiben und den Weisungen des Bundesrates nachkommen müssen», sagt Roland Koster, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.

«Es sind nicht die üblichen Wanderer, die sich normalerweise im Alpstein bewegen. Man sieht es schon am Schuhwerk an, dass sie nicht hierhin gehören.»

Auch auf den Wanderwegen patrouilliert die Polizei und macht Ausflügler auf das Versammlungsverbot und die Distanzregeln aufmerksam. «Die meisten reagieren verständnisvoll», sagt Koster. Mit dem anhaltend schönen Wetter dürfte die Polizei noch eine ganze Weile damit beschäftigt sein, Wanderfreudige davon abzuhalten, den Alpstein zu stürmen.

(agm)