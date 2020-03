«Bleiben Sie zu Hause.» Dies fordert der Bundesrat seit Dienstag. Doch noch nicht alle halten sich an das sogenannte «Social Distancing». Noch immer treffen sich Gruppen auf öffentlichen Plätzen, halten den verordneten Mindestabstand von einem bis zwei Metern nicht ein. Der Bundesrat könnte nun zu einer drastischeren Massnahmen greifen: der Ausgangssperre.

Ausgangssperre für Risikogruppe

Bisher ist nicht bekannt, wie eine staatlich verordnete Ausgangssperre in der Schweiz aussehen würde. Der Kanton Uri ist am Donnerstag allerdings mit einem Beispiel vorangegangen. Über 65-Jährige dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr verlassen – was von der Polizei konsequent überwacht wird. Ausgenommen sind Arztbesuche nach telefonischer Vorabsprache, Bestattungen im engsten Familienkreis oder Personen in systemrelevanten Funktionen des Gesundheitswesens. Besorgungen müssen von Angehörigen oder Freiwilligen übernommen werden und müssen vor der Haustüre der Betroffenen abgeliefert werden.

Schon 40'000 Anzeigen in Italien

Italien, Frankreich, Österreich und Belgien sind der Schweiz bereits einen Schritt voraus. In Italien gilt seit dem 10. März der Hausarrest für die gesamte Bevölkerung. Das Haus darf nur für Einkäufe, aus Arbeitszwecken oder medizinischen Gründen verlassen werden. Das Verlassen der Wohnung muss per Formular begründet werden. Doch auch den Italienern scheint die Ausgangssperre schwer zu fallen. Bisher wurden bereits 40'000 Personen wegen Verstössen angezeigt.

Mehrheitlich Konsens im Ausland

In Frankreich gelten für die nächsten zwei Wochen dieselben Regeln. Anders als in Italien dürfen hier aber die Einkäufe noch zu zweit erledigt werden. Österreicher dürfen sogar noch zusammen spazieren gehen. Allerdings nur mit Personen, die im gleichen Haushalt leben und nur in Gruppen von maximal fünf Personen. Etwas entspannter ist die Lage in Belgien. Bewegung im Freien ist erwünscht, solange der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird.

Ob in der Schweiz eine Ausgangssperre zustande kommt und wie diese allenfalls aussehen würde, wird sich nach der Medienkonferenz des Bundesrates vom Freitag zeigen.