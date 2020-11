Belgier dürfen während Pandemie nur einen «Knuffelkontakt» haben

Gekuschelt wird in Belgien ab heute nur noch mit einer Person. Die Regierung hatte am Freitag neue Corona-Massnahmen beschlossen. Unter den neuen Regeln sind strikte Kontaktbeschränkungen definiert. So dürfen Personen nur noch einen sogenannten «Knuffelcontact» haben. «Knuffelen» bedeutet auf Deutsch schmusen oder kuscheln. Heisst: Personen dürfen von ausserhalb des Haushalts nur noch eine Person zu Hause treffen, ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu müssen. Alleinstehende Personen dürfen zwei Kuschel-Kontakte haben. Zuvor waren es vier.

Mit dieser Massnahme will die Belgische Regierung die hohen Corona-Zahlen in den Griff bekommen. Belgien zählt, gemessen an der Einwohnerzahl, derzeit die meisten Infektionen in der EU. Innerhalb einer Woche zählte das Elf-Millionen-Einwohner-Land zuletzt im Schnitt 15'316 Infektionen am Tag – ein Rekord.

(red.)