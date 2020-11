Mit dem neuen Testcenter kommen der Kanton und das Kantonsspital Graubünden der erhöhten Nachfrage nach Coronatests nach.

Wer sich im Testcenter auf dem neuen Spitalplatz an der Loëstrasse in Chur testen lassen will, muss sich vorher telefonisch via Covid-19-Hotline (+41 81 256 72 07) anmelden – es handelt sich nicht um ein Walk-in-Testcenter, wie das Kantonsspital Graubünden mitteilt.

Nur für Patienten mit leichten Symptomen

Im Testcenter werden nur Patientinnen und Patienten mit leichten Symptomen getestet. Personen mit schweren Symptomen erhalten wie bis anhin einen Termin auf der speziell eingerichteten Abklärungsstation im Kantonsspital Graubünden. Auch hier: Vorher auf der Covid-19-Hotline anrufen.

Das Testcenter ist von 8 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, die Covid-19-Hotline ist von 8 Uhr bis 20 Uhr erreichbar. Auf dem Spitalplatz stehen total zwölf Parkplätze (davon zwei Behindertenparkplätze) zur Verfügung, die ausschliesslich von den Patientinnen und Patienten des Testcenters genutzt werden dürfen. Das Testcenter liegt direkt gegenüber der Bushaltestelle (Linie 4) auf dem Spitalplatz.

Zuerst PCR-, dann Schnelltests

In einer ersten Phase werden ausschliesslich PCR-Tests (Virennachweis-Tests) verwendet. Sobald die sogenannten Schnelltests (Antigen-Tests) sicher und verlässlich zur Verfügung stehen, werden auch diese verwendet. Das Resultat des PCR-Tests liegt in der Regel innert 24 Stunden vor und wird elektronisch via Smartphone mitgeteilt. Patientinnen und Patienten, die über kein Smartphone verfügen, werden telefonisch über das Resultat informiert.

(pd/red.)