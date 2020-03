In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen in 59 Fällen mit Bezug zum Coronavirus beschäftigt gewesen. Bei der Notrufzentrale gingen unzählige Meldungen von Personenansammlungen ein. «Das hatte vor allem mit dem schönen und warmen Wetter am Samstag zu tun», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Auch die Stadtpolizei St.Gallen meldet aus Social Media: «Leider haben wir gestern in Naherholungsgebieten, wie zum Beispiel am Gübsensee, sehr viele Leute festgestellt.»

Acht Ordnungsbussen ausgesprochen

An vielen Orten, welche der Kantonspolizei St.Gallen gemeldet wurden, trafen die Patrouillen aber entweder keine Personen mehr an oder die Anwesenden hielten sich an die geltenden Regeln. Doch zwölf uneinsichtige, meist jüngere Personen, wurden von der Polizei aus dem öffentlichen Raum weggewiesen. Acht Personen wurden zudem gebüsst, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.