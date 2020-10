Corona-Skeptiker marschieren durch Konstanz

Sie rufen Sachen wie: «Internationale Solidarität» oder «Wer nicht mit uns marschiert, hat nichts kapiert»: Dieses Wochenende versammeln sich mehrere Interessensgruppen und auch Privatpersonen für Kundgebungen. Sie wollen gemeinsam gegen die Corona-Massnahmen demonstrieren. In Konstanz und Kreuzlingen werden tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. So ist unter anderem eine «Menschenkette» um den Bodensee mit 15'000 Teilnehmern und eine Abschlusskundgebung in Konstanz mit 4500 Teilnehmern geplant.

Der Samstagvormittag bis in den frühen Nachmittag verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig, schreibt das Polizeipräsidium Konstanz. Nur vereinzelt sammeln sich kleinere Gruppen an. In der deutschen Stadt sind bisher knapp tausend Personen vor Ort. Einige der Kundgebungen, die auf Samstagmorgen geplant waren, fanden gar nicht erst statt. So auch eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern.

(Update folgt...)

(red.)