Isolation, soziale Abkapslung, Langeweile. Für viele hält die Corona-Krise auch persönliche Hürden bereit, die nur schwer zu überwinden sind. So auch Suchtkranke oder solche, die versuchen, von ihrer Sucht wegzukommen. Der Griff zur Flasche, der nächste Schuss oder der nächste Jackpot im Online-Casino scheinen verlockend. Auch Suchtkranke müssen lernen, mit der neuen Situation umzugehen, ohne in alte Muster zu verfallen.

Gefahr lauert im Online-Casino

Auch die St.Galler Stiftung Suchthilfe führt unter Einhaltung der Hygienemassnahmen weiter Beratungsgespräche. Neben dem Alkohol sieht die Geschäftsleiterin Regine Rust vor allem in der digitalen Welt Gefahrenpotenzial: «Geldspielangebote im Internet sind in der aktuellen Situation ein grosses Thema. Man spricht in der Suchtberatung von der Griffnähe. Im Homeoffice gibt es keinen, der einem über die Schulter schaut.» Neben den Online-Casinos gebe es aber auch noch viel näherliegende Süchte, die oft gar nicht als solche erkannt werden: «Auch der exzessive Konsum von Angeboten von Streaminganbietern oder Pornografie kann zur Sucht werden.»

Die Coronakrise macht aber auch vor dem Bereich der illegalen Suchtmittel keinen Halt. So habe sich die Beschaffungsart harter Drogen verändert, sagt Regine Rust: «Deren Handel passiert normalerweise in engem Kontakt. Das ist nun nicht mehr so leicht möglich. Wenn Drogensüchtige nicht mehr an ihre Substanz kommen, folgt der kalte Entzug.» Für diese Fälle seien Abgabestellen für Substitutionsmittel, wie beispielsweise Methadon, nach wie vor geöffnet und nehmen auch weiterhin Neuanmeldungen auf.