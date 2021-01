Das steckt hinter der FFP2-Maske

Hygienemasken sind aus dem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Ob im öffentlichen Verkehr oder neu auch am Arbeitsplatz – der Mund-Nasen-Schutz soll unsere Mitmenschen vor Infektionen schützen. Während in der Schweiz hauptsächlich Einweg- oder Stoffmasken getragen werden, geht das deutsche Bundesland Bayern einen Schritt weiter. Beim Einkaufen und im öffentlichen Verkehr müssen ab Montag, 18. Januar, FFP2-Masken getragen werden, welche einer höheren Schutzkategorie entsprechen. Auch in Österreich wird aktuell über eine Ausweitung der Pflicht für das Tragen einer FFP2-Maske diskutiert.

«Tragen kann unangenehm sein»

Und in der Schweiz? «Es gibt Überlegungen, die Masken zu wechseln», sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung im BAG, an einer Pressekonferenz am Donnerstag. «Wir beobachten die Entwicklung in den anderen Ländern. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dies zu einer Reduktion der Übertragung führen kann.» Man müsse sich bewusst sein, dass das Tragen einer FFP2-Maske unangenehmer sei, als bei einer herkömmlichen Hygienemaske. «Bis anhin gibt es keine Erfahrung, was das Tragen einer FFP2-Maske in der Bevölkerung bringen würde.»

FFP-Masken werden in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt. Die Nummer gibt Aufschluss darüber, wie viele Aerosole die Maske filtern kann. So müssen beispielsweise FFP2-Masken 94 Prozent der Testaerosole filtern können. Im Vergleich zu herkömmlichen Hygienemasken wird somit auch der Träger der FFP2-Maske geschützt.