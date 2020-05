Der Grenzzaun in Kreuzlingen ist Geschichte

Der Zaun ist abgebaut, die Grenze aber nicht offen

«Der deutsche Grenzzaun wird gerade jetzt entfernt», sagte Christian Bock, Direktor der eidgenössischen Zollverwaltung, am Freitagnachmittag überraschend an der Medienkonferenz des Bundes. Gegen Abend bestätigte der Kanton Thurgau in einer Medienmitteilung: «Mit dem Rückbau wird heute um 19 Uhr begonnen». Dies hätten Vertreter der deutschen und schweizerischen Behörden an einer Telefonkonferenz entschieden.