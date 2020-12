Deutschland vor dem Lockdown: Kein Ansturm von Einkaufstouristen

Deutschland macht ernst: Ab kommendem Mittwoch bleiben Geschäfte, welche keine Produkte für den täglichen Bedarf anbieten, geschlossen. Ebenso dichtmachen müssen Coiffeurgeschäfte, Kosmetikstudios und dergleichen. Restaurants und Cafés dürfen nur noch Takeaway und Lieferung anbieten. Die Massnahmen gelten vorläufig bis zum 10. Januar.

Für Einkaufstouristen aus der Schweiz bringen die Massnahmen Deutschlands zwar keine Einschränkungen mit sich – ein Grenzübertritt ist weiterhin erlaubt, sofern man nach spätestens 24 Stunden wieder zurück in die Schweiz reist. Allerdings macht der Shopping-Ausflug bei mehrheitlich geschlossenen Geschäften nur noch begrenzt Sinn.

Kommt es nun deshalb bis Mittwoch zu einem Ansturm auf die Konstanzer Einkaufshäuser? Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Vergangenen Samstag blieb es in Konstanz jedenfalls vergleichsweise ruhig, wie der Südkurier berichtet. Da war allerdings noch nicht beschlossen, dass die Geschäfte am Mittwoch schliessen würden.

«Behörden haben Ansturm befürchtet»

Aber auch am Montag ist die Situation vergleichsweise ruhig, was der Center-Manager vom Einkaufszentrum Lago, Peter Hermann, gegenüber FM1Today bestätigt: «Nach den Ankündigungen vom Lockdown haben die Behörden befürchtet, dass es in Konstanz zu einem Ansturm kommen könnte. Am Montag zeigt sich, dass die Menschen verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und nicht kilometerweit anreisen für den Weihnachtseinkauf.»

Am Montag habe es etwa 20 Prozent mehr Besucher als noch vorige Woche, aber niemals auf dem Niveau eines üblichen Vorweihnachtstages. Vorbereitet wäre man jedoch: «Ich habe mich für den Fall der Fälle mit den Securitys abgesprochen. Diese sind personell aufgestockt worden.» Hermann befürchtet jedoch nicht, dass es zu einem überhöhten Besucheraufkommen kommen könnte. Die zusätzlichen Securitys würden die Einkaufsgäste lediglich auf die Sicherheitsbestimmungen und den Mund- und Nasenschutz aufmerksam machen.