Die Booster-Impfung ist da – hier sind die wichtigsten Informationen

Wie ist die aktuelle epidemiologische Lage?

Patrick Mathys vom BAG beschreibt die aktuelle Lage als «ungünstig». Die Fallzahlen stiegen wieder an und die Impfgeschwindigkeit sinke. Besonders die tieferen Temperaturen können die Fallzahlen weiterhin steigen lassen, so wie das bereits letzten Herbst geschah. Laut Mathys zirkuliere das Virus am stärksten unter den 10- bis 19-Jährigen, generell werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Alterskategorien kleiner.

Laut Tanja Stadler von der Task Force seien in der Schweiz 1,6 Millionen Menschen nicht immun gegen das Coronavirus. Geimpfte seien besser geschützt als Ungeimpfte, so verhindern zwei Impfungen laut Stadler 8 von 10 Hospitalisationen.