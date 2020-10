Am heutigen Point de Presse haben die Fachexperten die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz offengelegt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, weitere Schutzmassnahmen zu beachten. Dazu gehören das Tragen von Masken in Innenräumen - unabhängig vom Abstand - und Homeoffice, sofern dies möglich ist.