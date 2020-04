Die Wetter-App deiner Wahl verspricht fürs Wochenende eine fette gelbe Kugel und kein einziges Wölkchen. Dazu gibt es je nach Region bis zu 20 Grad. Das wird so wunderschön aussehen, wenn du in deiner Stube sitzt, wehmütig nach draussen blickst und an bessere Zeiten denkst.

Denn eins gleich mal vorneweg: Wir sollten trotz Frühlingswetters daheim bleiben, wie der Bundesrat immer wieder betont. Die ausserordentliche Lage in der Schweiz ist nicht an eine Temperatur-, oder Sonnenstunden-Obergrenze gebunden.

Es mag im ersten Moment vielleicht wie ein grosser Verlust scheinen, bei so schönem Wetter zu Hause zu bleiben. Aber: Du wirst in deinem Leben wohl nie mehr mit weniger Aufwand etwas wirklich wichtiges erreichen können. Und das ist unter dem Strich: Leben retten. Damit das Daheimbleiben etwas angenehmer wird, kommen hier unsere etwas anderen Wochenendtipps.

Familienunterhaltung per Livestream

Für kleinere Kinder dürfte die Situation momentan schwierig zu verstehen sein. In den meisten Unterstufen findet kein Video-Unterricht statt, was mehr Freizeit für die Kids bedeutet. Andererseits sind Mama und Papa seltsam angespannt, das Familienleben auf engem Raum ist herausfordernd, die Tage werden repetitiv.

Auch, weil aus dieser sich ewig drehenden Corona-Mühle kaum mehr ausgebrochen werden kann. Etwa mit dem Besuch einer Familienaufführung oder eines Workshops. Dies will die Schweizer Live-Streaming-Plattform familienkiste.ch ändern.

Die Familienkiste streamt Auftritte von Schweizer Künstlern, die sich auf Familienunterhaltung spezialisiert haben. Darunter fallen zum Beispiel Clowns und Musiker, aber auch Kinder-Yoga, Bastel-Workshops oder Märchenstunden.

Die meisten Inhalte werden zwar live gezeigt, bereits ausgestrahlte Sendungen können aber ebenfalls angesehen werden. Betrieben wird das Portal von Freiwilligen. Die Finanzierung läuft über ein Spendenportal, das über die Streams erreicht werden kann. 90 Prozent des Geldes gehen an die Künstler.

Dabei geht es den meisten wohl nicht primär ums Geld: «Für mich als Künstler sind Plattformen wie die Familienkiste derzeit die einzige Möglichkeit, mein Publikum zu erreichen. Ich freue mich, Kinder und Familien auch in dieser nicht ganz einfachen Zeit zum Lachen zu bringen», sagt Kurt Bucher alias Clown Jeanloup.

Rave direkt aus dem Kugl

In den Ausgang gehen zu können, ist ein Luxus, den viele vorher wohl nicht zu schätzen gewusst haben. Heutzutage würden manche dagegen, ohne mit der Wimper zu zucken, den doppelten Eintrittspreis für einen Club bezahlen, um nur mal wieder richtig feiern zu können.

Für alle jene, die gerade auf Party-Entzug sind, liefert der St.Galler Kugl-Club zumindest den passenden Soundtrack. Am Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr streamt das Kugl die Sets der Techno-Lokalmatadoren Manuel Moreno und Ciril Camen direkt aus dem – leeren – Club in eure Wohnzimmer.

Den Stream gibt's direkt hier auf FM1Today. Und auch wenn euch ein leerer Club im ersten Moment trostlos vorkommt, seht es positiv. Die Zombies mit Pupillen so gross wie Untertassen zucken nämlich bei sich zu Hause zu den Beats. Und auf euer Getränk müsst ihr auch nicht ständig aufpassen.