Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, Versammlungsverbot im öffentlichen Raum und strengere Auflagen in Bars und Restaurants: Der Bund will die zweite Welle des Coronavirus in den Griff bekommen, ansonsten drohen Überlastungen der Spitäler und des Gesundheitssystems.

In welchem Ostschweizer Kanton gilt was?

Gleichzeitig haben die Ostschweizer Kantone am Freitag eigene Massnahmen kommuniziert. Ein Grossteil derer wurde durch den Bund gleich wieder gekippt und zusätzlich verschärft. Unter anderem hatte sich der Kanton St.Gallen bewusst gegen eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden wie Einkaufszentren, Bibliotheken oder Schulen ausgesprochen. Diesen Entscheid hat der Bund nun hinfällig werden lassen.

In dieser Grafik siehst du, welche Massnahmen zusätzlich zu jenen des Bundes in welchem Kanton gelten: