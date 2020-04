Wie sehen die Lockerungen in der Schweiz aus?

Die Lockerungen der Massnahmen werden in drei Etappen ablaufen:

1. Etappe ab 27. April

Spitäler dürfen wieder alle Eingriffe vornehmen. Ebenso können ambulante medizinische Praxen für Zahnmedizin, Physiotherapie oder medizinische Massagen ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen und wieder sämtliche, auch nicht dringliche Eingriffe, vornehmen.

Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt können ebenfalls wieder öffnen, zum Beispiel Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios und Kosmetiksalons. Auch Bau- und Gartenfachmärkte sowie Gärtnereien und Blumenläden werden geöffnet. Zudem können unbediente öffentliche Einrichtungen wie Waschanlagen wieder öffnen.

Ab dem 27. April werden zudem die Sortimentsbeschränkungen in Lebensmittelläden aufgehoben. Wenn sich Güter des täglichen Bedarfs und weitere Güter auf der Verkaufsfläche der Lebensmittelläden befinden, dürfen sie verkauft werden.

2. Etappe ab 11. Mai

In der zweiten Etappe sollen ab dem 11. Mai die obligatorischen Schulen sowie die Einkaufsläden und Märkte wieder öffnen. Den Entscheid darüber will der Bundesrat am 29. April fällen.

3. Etappe ab 8. Juni

Am 8. Juni sollen in einem dritten Schritt die Mittel-, Berufs- und Hochschulen wieder Präsenzveranstaltungen abhalten dürfen. Gleichzeitig sollen Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, botanische Gärten und Zoos wieder öffnen und das Versammlungsverbot gelockert werden. Die Details zu dieser Etappe will der Bundesrat am 27. Mai beschliessen.

Ab wann sind Restaurants wieder geöffnet?

Ab wann Gastrobetriebe wieder geöffnet werden dürfen, hat der Bundesrat bisher noch nicht entschieden. Man werde mit der Branche ein Konzept erarbeiten, welches auch eine etappenweise Öffnung beinhalten könne, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.

Dem Bundesrat sei aber bewusst, dass es schwierig sei, mit einer Kollegin mit zwei Metern Abstand ein Bier zu trinken oder mit einer Schutzmaske zu essen. Deshalb müsse die Öffnung von Restaurants gut bedacht werden, so Sommaruga.

Dürfen jetzt wieder Grillfeste stattfinden?

«Ein Grillplausch oder ein Quartiertreffen ist weder erlaubt noch erwünscht», sagt Gesundheitsminister Alain Berset. Ansammlungen von mehr als fünf Personen dürfen nach wie vor nicht stattfinden. Ausserdem gelte weiterhin die Regel: «Bleiben Sie zu Hause» (siehe nächste Frage).

Muss ich weiterhin zu Hause bleiben?

Ja, die Empfehlung des Bundesrates bleibt bestehen. Damit die Lockerungen ohne weiteren Anstieg der Fallzahlen funktionieren, sei es wichtig, die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten. Das gilt insbesondere für besonders gefährdete Personen. «Das Virus ist nach wie vor da. Distanz- und Hygienemassnahmen einzuhalten, bleibt absolut zentral», sagt Alain Berset. Wie lange das so bleiben wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Vor Juni ist aber nicht mit einer Lockerung zu rechnen.

Gilt, wenn die Schulen und Läden wieder öffnen, eine generelle Maskenpflicht?

Nein. Eine Maske tragen sollen laut dem Bundesrat nur medizinisches Personal und erkrankte Personen. Es sei weiterhin schwierig, an Schutzmasken zu kommen, weshalb man sie auch nicht gratis an die Bevölkerung verteilen werde, so Berset.

Dürfen Kinder jetzt wieder zu ihren Grosseltern?

Kinder sind keine Treiber der Krankheit. «Sie sind nur selten betroffen und sind sehr schlechte Träger für das Virus», sagt Berset. Trotzdem sei es nicht einfach, eine Empfehlung abzugeben. Dies, weil die Grosseltern zu den besonders gefährdeten Personen gehören. «Bevor wir kein Schutzmittel wie etwa eine Impfung haben, müssen wir vorsichtig bleiben», so Berset.

Finden diesen Sommer Festivals statt?

Gesundheitsminister Alain Berset ist «nicht optimistisch», was die Durchführung von Grossanlässen in den nächsten Monaten anbelangt. Die Risiken, sich an einem solchen Anlass anzustecken, seien gross. Grossveranstaltungen wie Openairs befänden sich wohl unter der letzten Kategorie, die man wieder bewilligen werde.

«Es ist nicht einfach, heute etwas über Juli und August zu sagen», so Berset. Der Bundesrat wolle das Thema an seiner nächsten Sitzung vertiefen. Verschiedene grosse Festivals im Ausland wurden bereits abgesagt. «Wir beobachten natürlich, wie andere Länder dies regeln», so Berset.

Finden diesen Sommer Lehrabschlussprüfungen statt?

Dieses Jahr werden ausschliesslich praktische Lehrabschlussprüfungen durchgeführt. Die theoretischen Prüfungen sind gestrichen. Im schulischen Bereich wird auf die Erfahrungsnoten der Lernenden zurückgegriffen.

Die praktischen Prüfungen sollen unter der strikten Einhaltung der Hygienemassnahmen stattfinden. Den Berufen stehen dabei drei Varianten zur Verfügung:

- Die praktische Prüfung kann im Lehrbetrieb durchgeführt werden.

- Die praktische Prüfung kann in einem Prüfungszentrum durchgeführt werden.

- Oder die praktische Prüfung wird durch eine Beurteilung des Lehrbetriebs ersetzt.

«Wir wollen den 75'000 Jugendlichen, die diesen Sommer ihre Lehre abschliessen, eine Perspektive bieten», sagt Bildungsminister Guy Parmelin.

Kann ich diesen Sommer in die Badi gehen?

Chlor tötet laut Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit fast alles ab, weshalb gegen das Baden an sich nichts einzuwenden sei. Menschenansammlungen sind allerdings weiterhin verboten. «Wir können noch nicht sagen, wann die Badis öffnen werden», sagt Bundespräsidentin Sommaruga.

Kann ich jetzt wieder normal zur Arbeit gehen?

«Bis auf weiteres ist Homeoffice angesagt», sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga dazu. Von zu Hause aus zu arbeiten, sei eine geeignete Massnahme, um die Distanzregeln einzuhalten. Zudem soll der öffentliche Verkehr entlastet werden.

Ab wann sind Fitnesszentren wieder geöffnet?

Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. In den ersten beiden Etappen ist es nicht vorgesehen. Entsprechend ist eine Öffnung vor dem 8. Juni unrealistisch. Demnächst soll im Bundesrat besprochen werden, ab wann in welchem Sport wieder trainiert werden kann. Dies kündigt Gesundheitschef Berset an.

Werden jetzt auch die Grenzen wieder geöffnet?

Die Grenzen bleiben geschlossen, zumindest vorerst. In Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten prüft der Bund allerdings, ab wann es wieder möglich sein wird, die Grenze zu passieren. Ein Datum steht diesbezüglich noch nicht fest.

Sind die Termine zur Lockerung der Massnahmen fix?

Diese sind nicht in Stein gemeisselt, wie der Bundesrat immer wieder betont. Wenn es die epidemiologische Situation erfordere, werde man die Massnahmen wieder rückgängig machen. Ein solches Vorgehen sei aber psychisch schwer verkraftbar.

Wie viele Leute dürfen an einer Beerdigung teilnehmen?

Bezüglich Beerdigungen hat der Bundesrat per 27. April Lockerungen beschlossen. Bisher galt, dass Beerdigungen nur im «sehr engen Familienkreis» stattfinden durften. Neu lautet die Definition «im Familienkreis». Eine Anzahl von Personen hat der Bundesrat nicht genannt.

