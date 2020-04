Der Serienmarathon auf Netflix hin, das ewig einsame Spielen auf Playstation & Co. her – langsam aber sicher fällt die Isolation immer schwerer. Wie schön waren dagegen doch die Zeiten der feuchtfröhlichen gemeinsamen Spieleabende mit Dog, Monopoly oder Scharade.

Bei wem vor dem inneren Augen jetzt sofort ein sepiafarbener Film startet, mit den lachenden Gesichtern seiner Freunde beim Scharade-Raten, untermalt mit trauriger Musik und triefend vor Nostalgie, dem sei gesagt: Das geht immer noch. Wenn auch nicht im selben Raum, sondern sicher abgetrennt und dennoch zusammengebracht durch eine der grössten Errungenschaften der jüngeren Geschichte: potentes Breitband-Internet.

Hier eine Auswahl an möglichen Online-Gesellschaftsspielen, die ihr im Freundeskreis spielen könnt.

Dog

Vielleicht das In-Spiel der letzten Jahre, ist Dog ein wenig wie Eile mit Weile auf Steroiden – dies wegen der zusätzlichen Spielkarten und der Möglichkeit, in Teams zu spielen. Mit Freunden online spielbar ist Dog über die PC-App von brettspielwelt.de.

Einfach einen Tisch eröffnen, die anderen können über «Join» einsteigen. Die Online-Regeln werden hier erklärt. Auch die Variante Black Dog kann man online spielen.

Wer bin ich?

Die App Houseparty steht dieser Tage hoch im Kurs. In den US-amerikanischen Download-Charts grüsst sie zuweilen sogar von der Spitze. Dabei handelt es sich um eine Art Party-Skype mit verschiedenen Spielfunktionen, darunter die Ratespiele «Wer bin ich?» und Montagsmaler.

Wenn in der Houseparty-App alle durcheinander schreien, geht es gerne mal laut und chaotisch zu. Das ist aber so gewollt – die Macher möchten so nahe wie möglich an ein echtes Treffen unter Freunden herankommen.