Digitale Abdankung: Abschied nehmen in Zeiten von Corona

Eine begrenzte Teilnehmeranzahl, Angst vor einer Ansteckung oder Reiseeinschränkungen: Die Teilnahme an einer Bestattung gestaltet sich in Zeiten von Corona aus verschiedenen Gründen als schwierig. Doch der Abschied von einem geliebten Menschen ist für viele Trauernde sehr wichtig. Der Luzerner Bestattungsplaner Johannes Ruchti bietet den Trauernden deswegen einen Livestream der Bestattung an.