Die Corona-Fallzahlen steigen in der Schweiz wieder stark an. Auch in den Spitälern liegen wieder mehr Covid-19-Erkrankte. Eine Frage treibt die Leute diesbezüglich um: Sind die stationierten Patientinnen und Patienten geimpft oder nicht? Die Antwort der Ostschweizer Spitäler ist klar.

Nach den Fallzahlen steigen mittlerweile auch die Hospitalisierungen wegen Covid wieder. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON