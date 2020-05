An einem Point de Presse informieren die Experten des Bundes am Freitagmittag. In den letzten 24 Stunden ist zum ersten Mal in der Schweiz ein Kind am Coronavirus verstorben. Wir tickern live.

Nicht mehr dabei an den Point de Presse ist der BAG-Delegierte Daniel Koch. Sein Nachfolger ist Stefan Kuster, der Leiter der Abteilung übertragbarer Krankheiten am BAG.