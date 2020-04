«Es gibt noch einen langen Weg zu gehen»

«Wenn der Berg, über den wir sind, der letzte Berg war, dann sind wir darüber hinaus», sagt Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beim Point de Presse vom Samstag. Die Anzahl der Neuinfektionen pendle zwischen 500 und 700 Personen pro Tag. Der Peak sei wohl erreicht, sagt Koch. Trotzdem sei es noch zu früh, um Entwarnung zu geben. «Wir haben noch einen ziemlich langen Weg zu gehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute jetzt durchhalten.»

Schlechte Wirtschaftsprognose

Während sich die Situation aus epidemiologischer Sicht langsam erholt, werde die Wirtschaft deutlich länger brauchen, um die Schäden des Lockdowns zu überwinden. «Die Wirtschaftsentwicklung hat sich seit Mitte März stärker verschlechtert, als es die Prognose zeigte», sagt Eric Scheidegger vom Seco. Der Produktionsausfall in der Schweiz liege bei 25 Prozent. In diesem Jahr sei damit zu rechnen, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 Prozent zurückgehen werde.

Urlaube in der Armee ab Dienstag möglich

Bis heute wurden rund 5'000 Angehörige der Armee aufgeboten, sagt Raynald Droz, Stabschef Kommando Operationen im VBS. Diese werden schweizweit in 50 Spitälern eingesetzt. Doch nicht alle der 5'000 kommen zum Einsatz: «In einer Krisensituation ist es normal, alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren. Da das Gesundheitssystem in den Kantonen gut funktioniert, werden aktuell nicht alle Angehörigen der Armee benötigt.» Für all jene, hält Droz noch eine gute Nachricht bereit: «Ab Dienstag werden Urlaube in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen wieder möglich sein.»

Österreich lockert Grenzübergänge

In besonderen Ausnahmefällen soll das Passieren der Grenze nach Deutschland oder in die Schweiz für Österreicher ab sofort leichter werden, schreibt ORF am Freitag. Dies, wenn besondere familiäre Gründe herrschten, wie beispielsweise kranke Familienmitglieder in der Schweiz, oder wenn die eigenen Kinder aus sorgerechtlichen Gründen besucht werden. In der Schweiz sei es bereits Praxis, dass in Situationen der äussersten Notwendigkeit, die Grenze passiert werden dürfe, sagt Daniel Koch. Ob die Schweiz mit Österreich oder Deutschland diesbezüglich in Kontakt stehe, kann der Delegierte des BAG nicht sagen.

Keine Sicherheit für Festivalsommer

Die Frage, ob und wie in diesem Jahr die Sommer-Festivals und Openairs stattfinden werden, können die Experten des Bundes nicht abschliessend beantworten. «Wir sind uns bewusst, dass viele Branchen noch sehr stark betroffen sind und eine Planungssicherheit fordern. Diese zu liefern ist aktuell noch unmöglich. Dort, wo hohe Risiken für Ansteckungen bestehen, wird es wohl auch erst am Schluss zu Wiedereröffnungen kommen», sagt Daniel Koch und lässt die Openair-Veranstalter weiter zittern.

